О невозможности стиля сегодняАрхитектура – народная! Стройматериалы не знаю, чьи, – наверное, тоже народные!25 августа объявили итоги конкурса на небоскреб в «русском стиле», который проводил тг-канал «Небоскребы» по заказу ГК «Стратегия Развития».