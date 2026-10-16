О невозможности стиля сегодняАрхитектура – народная! Стройматериалы не знаю, чьи, – наверное, тоже народные!25 августа объявили итоги конкурса на небоскреб в «русском стиле», который проводил тг-канал «Небоскребы» по заказу ГК «Стратегия Развития».
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