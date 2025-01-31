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НАТОвские самолёты наводят прицел на Крымский мост

НАТОвские самолёты наводят прицел на Крымский мост

НАТОвские самолёты наводят прицел на Крымский мост Юлия СоколоваВ регионах центральной и восточной Украины зафиксирована высокая активность боевых самолётов, включая МиГ-29, Су-27 и, по неподтверждённым данным, F-16.

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