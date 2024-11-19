ФСБ задержала причастных к подрыву капитана Черноморского флота в Севастополе. Теракт организовал замглавы СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Крыму двоих местных жителей, совершивших в Севастополе теракт, унесший жизнь офицера ВМФ Валерия Транковского — капитана 1-го ранга Черноморского флота.
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