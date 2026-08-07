B нaчaлe 70-x cимвoлoм дeтcкoй пecни был вoт этoт мaльчик. Eгo звaли Cepeжa Пapaмoнoв, и oн был cынoм убopщицы и cлecapя c зaвoдa "Cepп и мoлoт".
Koгдa мeня cпpaшивaют, пoчeму pуxнул CCCP, я вceгдa oбъяcняю этo нa пpимepe дeтcкoй пecни
Комментарии
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OS
Oleg Stulov
Алексей Алексеевич
Вот тебе ответ по дачам от Александра Пелимского, раз ты запамятовал, скорей всего, как сельский дурачок, просто не понял - Алексей Тан Очередная выдумка-мазня!... и не более.... и ни одна нерусь, не хочет обмолвиться... что ЭТО всё было и в БОЛЬШИХ масштабах... ещё до 1917-ого года!!!... а это якобы... появилось, только при еврее-комми. Я понимаю ТАНюша, осеннее обострение и всё прочее, пошалить охота, НО, Но, но врать то надо умеючи! Говоришь в большем масштабе, разберём. И так возьмем 1913 год, на который ссылаются такие как ты, городского населения 14%, сельского 86%. селяне соответственно дач не имели, ну незачем. Посчитаем городское, Рабочие 25%, но я сомневаюсь, что в ТЕ времена рабочий мог позволить дачу, та как работал 12 - 15 часов в день и с одним выходным, а иногда и без него. Крестьяне 22%, ну у них точно дач не было. Мещане 44% вот основной держатель дач! хотя я думаю не все могли их себе позволить, ну возьмем что половина. Духовенство 1, 2% ну тут не знаю. Купцы 1.3% скорей всего есть. Дворянство 6,2% ну у этих усадьбы были а не дачи. И что же получается, из 14% РИ которые жили в городе могли позволить себе дачи только 30,7%!!! Это шесть процентов жителей тогдашней России. Да не смешите мои тапочки.... в чём я ходить буду!!!
Интересная статистика . . . А откуда данные?
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1 м.
Валерий Кривошеев
Всё правильно, в статье. Я даже больше скажу. Переворот 1991 году устроили именно для того, чтобы легализовать наворованное и нахапанное. Не устраивала полулегальная жизнь, по типу Корейко, советских миллионеров, никак не устраивала. Что это за миллионы, незаконно наворованные, если ими нельзя легально похвастаться перед такими же паханами? Да жуть, а не жизнь. А теперь стало возможно наворованное легализовать и передать по наследству.
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1 м.
Алексей Алексеевич
Oleg Stulov
Интересная статистика . . . А откуда данные?
все данные в открытом доступе, как я полагаю, вся приведённая статистика взята из поста Пелимского Александра.
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1 м.
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