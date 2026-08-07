Koгдa мeня cпpaшивaют, пoчeму pуxнул CCCP, я вceгдa oбъяcняю этo нa пpимepe дeтcкoй пecни

Oleg Stulov

Алексей Алексеевич

Вот тебе ответ по дачам от Александра Пелимского, раз ты запамятовал, скорей всего, как сельский дурачок, просто не понял - Алексей Тан Очередная выдумка-мазня!... и не более.... и ни одна нерусь, не хочет обмолвиться... что ЭТО всё было и в БОЛЬШИХ масштабах... ещё до 1917-ого года!!!... а это якобы... появилось, только при еврее-комми. Я понимаю ТАНюша, осеннее обострение и всё прочее, пошалить охота, НО, Но, но врать то надо умеючи! Говоришь в большем масштабе, разберём. И так возьмем 1913 год, на который ссылаются такие как ты, городского населения 14%, сельского 86%. селяне соответственно дач не имели, ну незачем. Посчитаем городское, Рабочие 25%, но я сомневаюсь, что в ТЕ времена рабочий мог позволить дачу, та как работал 12 - 15 часов в день и с одним выходным, а иногда и без него. Крестьяне 22%, ну у них точно дач не было. Мещане 44% вот основной держатель дач! хотя я думаю не все могли их себе позволить, ну возьмем что половина. Духовенство 1, 2% ну тут не знаю. Купцы 1.3% скорей всего есть. Дворянство 6,2% ну у этих усадьбы были а не дачи. И что же получается, из 14% РИ которые жили в городе могли позволить себе дачи только 30,7%!!! Это шесть процентов жителей тогдашней России. Да не смешите мои тапочки.... в чём я ходить буду!!!