За мою же квартиру меня ненавидят дети

♀♂ Гостиная для друзейБизнес и финансыЗа мою же квартиру меня ненавидят детиОсталась вдовой. Продала одну квартиру, оставшуюся от моей матери, деньги разделила поровну на троих (двое женатых сыновей).Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaПоддержу автора. Совершенно правильно поступает. Сейчас. А вот раньше действительно много лишнего надавала. Люди добра не помнят, даёшь - давай и дальше. А как только о себе мать подумать решила - врагом стала. От таких деток - подальше. Пусть на свои средства рассчитывают. И своим жёнам на их матерей пеняют. Которые с пряниками.Larisa PettersenJolieа кто такой Лазарев С.Н. ??))ГГалинаЛазарев С - парапсихолог, много книг написал по диагностике кармы. В 90е был очень популярным.Jolieаааа.....спасибо)Комментировать
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