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    Лазарев С - парапсихолог, много книг написал по диагностике кармы. В 90е был очень популярным.За мою же квартир...

За мою же квартиру меня ненавидят дети

За мою же квартиру меня ненавидят дети

Осталась вдовой. Продала одну квартиру, оставшуюся от моей матери, деньги разделила поровну на троих (двое женатых сыновей).

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Vera Dobryagina
Поддержу автора. Совершенно правильно поступает. Сейчас. А вот раньше действительно много лишнего надавала. Люди добра не помнят, даёшь - давай и дальше. А как только о себе мать подумать решила - врагом стала. От таких деток - подальше. Пусть на свои средства рассчитывают. И своим жёнам на их матерей пеняют. Которые с пряниками.
Larisa Pettersen
Jolie
а кто такой Лазарев С.Н. ??))
Галина
Лазарев С - парапсихолог, много книг написал по диагностике кармы. В 90е был очень популярным.
Jolie
аааа.....спасибо)

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