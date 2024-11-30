Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВС РФ поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики

ВС РФ поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики

ВС РФ поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики, сообщили в Минобороны России. Группировка войск «Север» на Харьковском направлении поразила формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино.

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