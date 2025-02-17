Дания: мы должны быть готовы отправить наши войска на Украину

Глава министерства обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Дания, вслед за Великобританией, должна быть готова внести свой вклад в гарантии безопасности Украины, направив свои войска на ее территорию, 17 февраля сообщает телерадиокомпания DR.
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