Врач-онколог Казачкова опровергла пользу сигарет при борьбе со стрессом

Миф о пользе сигарет для снижения стресса переоценен. Успокоиться и побороть стресс на самом деле помогает не табачный дым и никотин, а дыхательная практика, осуществляемая при курении, заявила радио Sputnik врач-онколог Екатерина Казачкова.