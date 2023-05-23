Врач-онколог Казачкова опровергла пользу сигарет при борьбе со стрессом

Миф о пользе сигарет для снижения стресса переоценен. Успокоиться и побороть стресс на самом деле помогает не табачный дым и никотин, а дыхательная практика, осуществляемая при курении, заявила радио Sputnik врач-онколог Екатерина Казачкова.
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