В Астрахани на кольце Сумасшествия опрокинулась грузовая «Газель»

27 октября на телеграм-канале «Аварии Астрахань» разместили видео с ДТП в Советском районе облцентра, на кольце возле бывшего ликеро-водочного завода (его многие автомобилисты прозвали кольцом Сумасшествия – из-за частого въезда на него некоторых машин с превышающей скоростью).