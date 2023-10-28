В Астрахани на кольце Сумасшествия опрокинулась грузовая «Газель»

27 октября на телеграм-канале «Аварии Астрахань» разместили видео с ДТП в Советском районе облцентра, на кольце возле бывшего ликеро-водочного завода (его многие автомобилисты прозвали кольцом Сумасшествия – из-за частого въезда на него некоторых машин с превышающей скоростью).
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