Антифашист
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Антифашист

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Москва продолжит добиваться международной реакции на преследование УПЦ

Москва продолжит добиваться международной реакции на преследование УПЦ

На сегодняшнем брифинге спецпредставитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех ответил на вопрос «Антифашиста» о мерах, предпринимаемым внешнеполитическим ведомством в ответ на преследование УПЦ на Украине.

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