Москва продолжит добиваться международной реакции на преследование УПЦ

На сегодняшнем брифинге спецпредставитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех ответил на вопрос «Антифашиста» о мерах, предпринимаемым внешнеполитическим ведомством в ответ на преследование УПЦ на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии