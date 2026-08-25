Москва продолжит добиваться международной реакции на преследование УПЦ

На сегодняшнем брифинге спецпредставитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех ответил на вопрос «Антифашиста» о мерах, предпринимаемым внешнеполитическим ведомством в ответ на преследование УПЦ на Украине.