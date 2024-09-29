Меркурис призвал Запад отказать Украине в членстве в НАТО ради достижения мира

Во избежание катастрофы странам Запада придется возобновить диалог с Россией. Для этого они должны отказать Украине во вступлении в НАТО, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
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