Музыка: Как складывались отношения музыкантов легендарной ливерпульской четверки The Beatles после ее распада

В распаде легендарной группы The Beatles чаще всего обвиняют Йоко Оно, хотя и до ее появления между музыкантами возникало множество ссор и конфликтов, начиная с момента смерти их продюсера и разногласий по поводу его замены, и заканчивая несовпадениями во взглядах на развитие своих индивидуальных талантов и общего направления в музыке.