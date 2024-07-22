Илон Маск назвал преемника Байдена Харрис "марионеткой" Сороса

Известный миллиардер продолжает ярко комментировать политическую жизнь США.Так, сразу же после заявления Джо Байдена о том, что он не станет баллотироваться на второй президентский срок, Илон Маск назвал действующего президента "старой марионеткой", которому приказали сойти с дистанции "настоящие власти".