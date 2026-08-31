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Stopgap funding deal a top priority as House returns to Capitol Hill

Stopgap funding deal a top priority as House returns to Capitol Hill

Members of the U.S. House are expected to make passing a stopgap funding bill a priority this week after they returned Monday to Washington, D.

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