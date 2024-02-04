Знаете ли вы, что такое «культ личности» – в Африке и в современной России Африка помнит, Африка знает На днях информационные агентства сообщили, что три африканские страны – Нигер, Мали и Буркина-Фасо заявили о выходе из состава регионального отделения Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).