Европе грозит смертоносный грибок – ученые предупреждают о риске вымирания Евгения КомароваГлобальное потепление создало новые риски для Европы – ученые предупредили, что региону грозит вымирание из-за смертоносного грибка Aspergillus.
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