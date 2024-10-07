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Данная задача не является такой простой, как кажется

Данная задача не является такой простой, как кажется

Казанские физики выработали инновационное выражение для вычисления вязкости сырой нефти. Создание выражения, которое полностью смогло бы описать данную физическую величину – важная практическая задача науки.

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