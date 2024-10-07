Данная задача не является такой простой, как кажется

Казанские физики выработали инновационное выражение для вычисления вязкости сырой нефти. Создание выражения, которое полностью смогло бы описать данную физическую величину – важная практическая задача науки.
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