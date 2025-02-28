Статистика-2024: Китай захватил 76% продаж электрифицированных машин[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Китайский автопром демонстрирует впечатляющий прогресс, однако особым успехом может похвастать его электромобильный сектор.
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