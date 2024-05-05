Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в новых форматах

Официально акция проводится с первого по 12 мая. В 2024 году традиционного шествия не будет — организаторы предложили россиянам новые варианты участияКак отметила сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» и депутат Елена Цунаева, в 2024 году принято решение не проводить шествие в очном формате.