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Мигрант на миллион: такой штраф светит связавшемуся с ним владельцу кафе в Челябинске

Мигрант на миллион: такой штраф светит связавшемуся с ним владельцу кафе в Челябинске

А само заведение могут закрыть на долгое время.В Челябинске Тракторозаводский суд оштрафовал владельца кафе на 125 тысяч рублей за то, что привлёк мигранта к труду по патенту, не соответствующему его профессии.

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Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
Давно пора. Подпускать к кухне этих баранов в России категорически нельзя. Лом лопата и метла их призвание.
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