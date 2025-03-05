В ОБСЕ назвали беспочвенными обвинения в передаче ВСУ данных об ЛНР и ДНР

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвала "беспочвенными" заявления о том, что сотрудники миссии в Донбассе передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о позициях формирований Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).
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