CD Projekt RED скрывает дату выхода Cyberpunk 2077 2.0, первые обзоры Armored Core VI: Fires of Rubicon, подробности о PlayStation Portal, анонс гарнитур PlayStation Pulse Explore и Pulse Elite, детали о режиме «Вторжение» в Mortal Kombat 1, дата релиза Persona 3 Reload и The Lord of the Rings: Return to Moria, ремастеры Turok 3: Shadow of Oblivion и .