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Военное обозрение

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Американский центр подготовки специалистов по СССР в Европе

Американский центр подготовки специалистов по СССР в Европе

Перевод статьи, опубликованной в газете Los Angeles Times, о подготовке Пентагоном специалистов по развалу СССР в перестроечные годы, с комментариями переводчика.

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