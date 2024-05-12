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Таджикистан страдает от стихийных бедствий

Таджикистан страдает от стихийных бедствий

По всему Таджикистану из-за проливных дождей сходят сели и оползни, поднимается уровень воды в реках, сообщает «Спутник.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Вот и пусть едут домой и устраняют последствия.
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13 час.
Ваша Светлость
И почему мне насрать на Таджикистан и его проблемы? Это должно волновать понаехавших, пусть точики уезжают домой, спасать свою страну.
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11 час.
igor kim
Там дожди, а в России засуха.
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7 час.

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