По всему Таджикистану из-за проливных дождей сходят сели и оползни, поднимается уровень воды в реках, сообщает «Спутник.
Таджикистан страдает от стихийных бедствий
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Вот и пусть едут домой и устраняют последствия.
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13 час.
Ваша Светлость
И почему мне насрать на Таджикистан и его проблемы? Это должно волновать понаехавших, пусть точики уезжают домой, спасать свою страну.
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11 час.
igor kim
Там дожди, а в России засуха.
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7 час.
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