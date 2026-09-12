Новая Зеландия: один человек погиб, а другой получил ранения на острове Паама на острове Матакана в районе залива Пленти рано утром в результате пожара в доме; Полиция будет оставаться на месте происшествия в течение дня для проведения расследования.
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