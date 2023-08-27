Отец решил уйти из семьи. Он от счастья светится, а мама угасает на глазах

Отец ваш просто скотина,где гарантия, что его пассия не бросит его скоро.Он так издевается над вашей мамой и удивляется ещё, что он сделал не так? Он просто сволочь отъявленная.

Элеонора Коган

А поехать в своё время за своей пассией он не мог?А теперь так глумится над своей верной подругой. Гоните его в три шеи, пусть на улице живёт. И там страдает её семья, муж и дети, ни в чём не виноватые.Возьмите и вправду маму к себе, поддержите её хотя бы первое время. А там видно будет, может и успокоится потом. А пока ей очень нужна ваша поддержка. И внучата её могут успокоить.