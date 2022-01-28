Роналду – фанатам: «Вы – моя мотивация двигаться дальше. Без вас футбол станет чем-то менее значительным»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил фанатов за поддержку. «Послушайте внимательно, ведь то, что я сейчас скажу, идет от самого сердца.
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