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Роналду – фанатам: «Вы – моя мотивация двигаться дальше. Без вас футбол станет чем-то менее значительным»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил фанатов за поддержку. «Послушайте внимательно, ведь то, что я сейчас скажу, идет от самого сердца.

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