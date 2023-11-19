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Мартемьянов про 0:2 с «Адмиралом»: «Есть огромные претензии к полевым игрокам, в частности, к нападающим. За 3 матча – 0 голов. Без голов невозможно выиграть»

«У команды физическое состояние нормальное, все находятся в одинаковых условиях. По физике и самоотдаче претензий к команде нет, но есть огромные претензии к полевым игрокам, в частности, к нападающим, за три матча – ноль голов.

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