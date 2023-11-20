Ургант, Райкин и Миронов призвали Москалькову вмешаться в дело Беркович

РИАМО - 21 ноя. Российские деятели культуры и общественники направили обращение к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Светлане Петрийчук и театральному режиссеру Евгении Беркович, пишет РБК.
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