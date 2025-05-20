Мир или шантаж? Этот вопрос задают многие. 15 мая Мединский занял насиженное еще в 2022 году кресло в стамбульском Долмабахче.
Борис Подопригора: «Политика должна быть эффективной»
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Эфективность политики основана на распределении денег у государства. Пока деньги у банков очень трудно организовать эфективность экономики. Деньги должны распределять эксперты с большим опытом в своё области, так планировал Сталин что бы равивать экономику России на 10%-ки процентов в год.РВСН.
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