Ван И провел телефонный разговор с главой МИД Венесуэлы Ф. Пласенсией

Пекин, 27 сентября /Синьхуа/ -- Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И и глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия в понедельник провели телефонный разговор на фоне общеполитических дебатов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.