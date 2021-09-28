Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Ван И провел телефонный разговор с главой МИД Венесуэлы Ф. Пласенсией

Пекин, 27 сентября /Синьхуа/ -- Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И и глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия в понедельник провели телефонный разговор на фоне общеполитических дебатов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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