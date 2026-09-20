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Аргументы недели

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Мимикрия Фридриха Мерца: какие роли исполняет канцлер

Мимикрия Фридриха Мерца: какие роли исполняет канцлер

Должность федерального канцлера Германии накладывает жесткий отпечаток на публичный образ Фридриха Мерца.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Геннадий Бережнов
Геннадий Бережнов

Чему тут удивляться-Мерц как и Трамп это управляемые правители  и от них передаётся политика, финансовой группы управляемой страной, как внутренняя так и внешняя! Сегодня с уверенностью сказать, а что где то есть по другому невозможно!