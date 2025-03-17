В Смоленской области подростку неизвестные обещали крупную сумму за поджог музея «Долг»

Смоленские силовики задержали подростка-поджигателя музея «Долг» в Вязьме Смоленские полицейские и сотрудники ФСБ задержали подозреваемого попытке поджога музея неизвестного солдата центра патриотического воспитания «Долг» в Вязьме.
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