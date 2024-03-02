Собаки могут уменьшить приступы у людей с трудноизлечимой формой эпилепсии

Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Neurology, у людей с лекарственно-устойчивой формой эпилепсии наличие собаки-компаньона, обученной распознавать припадки и выполнять другие задачи, связанные с эпилепсией, может уменьшить количество приступов.
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