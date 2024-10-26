Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Шеин Никита
    Неправильное название! Своих нелюдей!Котел. ВСУ не уда...
  • Вера Роднова
    Как Генсек переживет отказ наркомана теперь? Непонятно.Зеленский отказал...
  • Людмила
    наркоманский укурок 😡   и кусок дерьма !💩🤡Зеленский отказал...

МВФ заявил о падении производительности во всех секторах экономики Европы

МВФ заявил о падении производительности во всех секторах экономики Европы

Падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики, включая технологические и нетехнологические, это обусловлено низкими темпами создания новых предприятий и медленным развитием существующего бизнеса, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх