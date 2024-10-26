МВФ заявил о падении производительности во всех секторах экономики Европы

Падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики, включая технологические и нетехнологические, это обусловлено низкими темпами создания новых предприятий и медленным развитием существующего бизнеса, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).
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