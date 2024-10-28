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Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Скриншот видео Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой точки уничтожил опорный пункт и минометный расчет ВСУ, которые препятствовали продвижению штурмовиков на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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