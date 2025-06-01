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В российском городе Rolls-Royce несколько раз переехал мотоциклиста

В российском городе Rolls-Royce несколько раз переехал мотоциклиста

В Санкт-Петербурге водитель Rolls-Royce при развороте несколько раз переехал мотоциклиста. Пострадавшего в российском городе с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.

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