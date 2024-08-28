Следственные органы регионального СК завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Колпнянского района Орловской области.
В Орловской области мужчина убил и закопал свою знакомую
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Люди на почве пьянки совсем деградировали, постепенно превращаются в зверей... Раньше хоть ЛТП были, можно было принудительно там лечить, а теперь не знаешь, как от них спасаться. Иногда посмотришь вокруг и думаешь: а нормальные у нас есть? Или как в передаче Мужское/женское одни алкаши?
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