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Проект основ государственной языковой политики разработан в России

Проект основ государственной языковой политики разработан в России

Президент России Владимир Путин сегодня в преддверии Дня русского языка в режиме видеоконференции провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, на котором главе государства представили проект основ государственной языковой политики, следует из стенограммы заседания на сайте Кремля.

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