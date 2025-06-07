Проект основ государственной языковой политики разработан в России

Президент России Владимир Путин сегодня в преддверии Дня русского языка в режиме видеоконференции провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, на котором главе государства представили проект основ государственной языковой политики, следует из стенограммы заседания на сайте Кремля.