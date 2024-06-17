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(Не)одобрение Запада: Откуда растут корни русского преклонения и самоуничижения

(Не)одобрение Запада: Откуда растут корни русского преклонения и самоуничижения

Несколько столетий Россия демонстрировала психологическую несамостоятельность. Которая выражалась в зависимости от одобрения или неодобрения Западом.

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Комментарии
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мв
михаил валеев
Слышали звон а правда ли? Пройдут года и писаки и будет звон Путина подменили когда он служил в Германии.
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2 час.
Елена Щепеткина
Вообще-то, к слову, у Толстого французския язык как раз - маркер &quot;войны&quot;, зла, ложной жизни. Пьер и Наташа говорят по-русски, по-французски - &quot;дурно&quot; знают, фр язык - это Наполеон, война, ложный &quot;свет&quot;, квасной патриотизм, тщеславие и зло.
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34 мин.
Natalija Osminina
Это Вы уж сами решайте: правда или нет:  аргументами ЗА и ПРОТИВ полон Интернет. Как и о том, убили ли Пушкина, или он превратился в Александра Дюма. Или о том, подменили ли Николая Второго в его поездке в Японию. Почитаете отчеты о нападении на него японца, волосы зашевелятся. Они  все противоречат один другому (и это очевидцы!), доктор констатирует  чуть ли не смертельные удары саблей по черепу, а другие рассказывают, как спокойно Николай курил сразу после покушения (на том же месте). И  шрамов на голове от сабельных ударов не осталось)). И бороду внезапно отрастил именно в санчсти, хотя это не было тогда модно в России. Поэтому вернулся в России уже с бородой я-ля  бороды своего английского кузена  короля Георг V. Они и были с самого начала как двойняшки,  по отсутствию бороды только и отличали)) И тот, кто на него напал, сначала был оправдан, а потом внезапно помер))
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12 мин.

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