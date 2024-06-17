(Не)одобрение Запада: Откуда растут корни русского преклонения и самоуничижения

Natalija Osminina

Это Вы уж сами решайте: правда или нет: аргументами ЗА и ПРОТИВ полон Интернет. Как и о том, убили ли Пушкина, или он превратился в Александра Дюма. Или о том, подменили ли Николая Второго в его поездке в Японию. Почитаете отчеты о нападении на него японца, волосы зашевелятся. Они все противоречат один другому (и это очевидцы!), доктор констатирует чуть ли не смертельные удары саблей по черепу, а другие рассказывают, как спокойно Николай курил сразу после покушения (на том же месте). И шрамов на голове от сабельных ударов не осталось)). И бороду внезапно отрастил именно в санчсти, хотя это не было тогда модно в России. Поэтому вернулся в России уже с бородой я-ля бороды своего английского кузена короля Георг V. Они и были с самого начала как двойняшки, по отсутствию бороды только и отличали)) И тот, кто на него напал, сначала был оправдан, а потом внезапно помер))