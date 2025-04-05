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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гилберт Аренас поддержал Джа Морэнта: «Спросят – это был водный пистолет»

«Если они задают тебе этот тупой вопрос: «Что это было?» – отвечай: «Водный пистолет-3000». Какой вообще смысл меня об этом спрашивать? Мы просто кривляемся! То же самое с жестом «перерезанной глотки» или когда (Айзейя) Стюарт делает вот так (угрожающе указывает пальцем).

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