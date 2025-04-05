Гилберт Аренас поддержал Джа Морэнта: «Спросят – это был водный пистолет»

«Если они задают тебе этот тупой вопрос: «Что это было?» – отвечай: «Водный пистолет-3000». Какой вообще смысл меня об этом спрашивать? Мы просто кривляемся! То же самое с жестом «перерезанной глотки» или когда (Айзейя) Стюарт делает вот так (угрожающе указывает пальцем).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мама Касаткиной о критике дочери за переход в Австралию: «Зачем отвечать людям, которых не спрашивали?»
- Собчак о смене гражданства Касаткиной: «Она много сделала для прославления России. Действительно, если ей так лучше, то почему ее гнобить?»
- Вице-президент РФС о возвращении России: «Кто там сильно против нас, прибалтийские тигры и поляки? Европа большая, не думаю, что большинство против. Скорее они просто не за»
Свежие комментарии