Гилберт Аренас поддержал Джа Морэнта: «Спросят – это был водный пистолет»

«Если они задают тебе этот тупой вопрос: «Что это было?» – отвечай: «Водный пистолет-3000». Какой вообще смысл меня об этом спрашивать? Мы просто кривляемся! То же самое с жестом «перерезанной глотки» или когда (Айзейя) Стюарт делает вот так (угрожающе указывает пальцем).