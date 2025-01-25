Сергей Семенов

Создана шляпа для зарядки гаджетов из вторсырья. ВЫ ГДЕ ГАДЖЕТЫ ИЗ ВТОРСЫРЬЯ НАШЛИ? Из вторсырья создана шляпа для зарядки гаджетов, не так ли написать надо было? Жертвы еГЭ.