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Создана шляпа для зарядки гаджетов из вторсырья

Создана шляпа для зарядки гаджетов из вторсырья

Фирма «EcoFlow» создала шляпу, в которую встроена зарядка электронных устройств.Заряд осуществляется за счет установленных солнечных батарей на основе монокристаллического кремния на краях головного убора.

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Комментарии
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Сергей Семенов
Создана шляпа для зарядки гаджетов из вторсырья. ВЫ ГДЕ ГАДЖЕТЫ ИЗ ВТОРСЫРЬЯ НАШЛИ? Из вторсырья создана шляпа для зарядки гаджетов, не так ли написать надо было? Жертвы еГЭ.
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