Создана шляпа для зарядки гаджетов из вторсырья

Фирма «EcoFlow» создала шляпу, в которую встроена зарядка электронных устройств.Заряд осуществляется за счет установленных солнечных батарей на основе монокристаллического кремния на краях головного убора.
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