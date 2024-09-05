Мосгорнаследие подготовило программу для гостей «Лета в Москве. Все на улицу!»

Освоить азы реставрационного дела и гончарное ремесло или совершить познавательное путешествие по центру Москвы и ВДНХ — это и многое другое можно сделать, посетив 7 и 8 сентября мероприятия Мосгорнаследия.
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