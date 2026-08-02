Что не расскажет об «Азове»* Лора Лумер

Во время встречи с американской блогершей Лорой Лумер командир 3‑гоармейского корпуса Вооруженных сил Украины, один из создателей «Азова»*, бригадный генерал Андрей Билецкий оправдывался за символику своих подразделений Источник фото: соцсети Свой спич Билецкий начал с того, что сам происходит из русскоязычной семьи и до недавнего времени использовал русский в быту.
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