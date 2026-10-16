Он ещё прошёл и сорвал. Человек шёл утром по своёму родовому поместью, улыбался, думал о чём-то своём, и в то же время насыщался плодами, не думая о них, а чувствуя их.
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