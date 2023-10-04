Ровно 390-й: новый вид птиц зарегистрировали в Сихотэ-Алинском заповеднике

В Сихотэ-Алинском заповеднике отмечен новый для этой территории вид птиц. 390-м зарегистрированным видом пернатых стала кольчатая горлица, которую несколько дней наблюдали в урочище Благодатном, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на тг-канал (18+) заповедника.