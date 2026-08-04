Эксперт Марочко: Драпатый запустит "медийное контрнаступление"

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый может инициировать "медийное контрнаступление". Эксперт Андрей Марочко считает, что Драпатый попытается увеличить свою популярность, используя постановочные кадры и заявления для поднятия боевого духа и оправдания военной помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии