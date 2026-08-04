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Царьград

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Эксперт Марочко: Драпатый запустит "медийное контрнаступление"

Эксперт Марочко: Драпатый запустит "медийное контрнаступление"

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый может инициировать "медийное контрнаступление". Эксперт Андрей Марочко считает, что Драпатый попытается увеличить свою популярность, используя постановочные кадры и заявления для поднятия боевого духа и оправдания военной помощи.

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