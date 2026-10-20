Есть на свете уголки, которые выглядят как декорация к приключенческому фильму. Белоснежный песок, отвесные известняковые стены и ржавый корабль, навсегда застывший посреди бирюзовой лагуны, — всё это существует не в воображении, а на греческом острове Закинф.
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