В Артеме Приморского края полицейские и общественники провели антинаркотическую акцию «Мы выбираем жизнь!»

Сотрудники отдела МВД России по городу Артему, представители Общественного совета, а также участники волонтерского движения из артемовского колледжа сервиса и дизайна провели молодежную антинаркотическую акцию под названием «Мы выбираем жизнь!».
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