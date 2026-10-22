© Vladislav Noseek/Shutterstock/FOTODOMУченые Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выяснили, что сразу десять разных моделей здорового питания связаны с замедлением биологического старения — и ни одна из них не оказалась единственно «правильной».
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